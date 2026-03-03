Prima pagina Corriere dello Sport | Juve punti fermi | McKennie-2030 Spalletti vertice per il rinnovo

Oggi il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla Juventus, evidenziando il rinnovo di McKennie fino al 2030 e un incontro tra Spalletti e i dirigenti per discutere il prolungamento del suo contratto. La testata fornisce dettagli sulla situazione contrattuale dei giocatori e sulle trattative in corso, offrendo uno sguardo immediato sulle decisioni prese dalla società in questa fase.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 3 marzo 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'ufficialità del rinnovo del contratto di Weston McKennie con la Juventus. Il centrocampista statunitense ha firmato fino al 30 giugno 2030. Ora la Juve vuole mettere altri punti fermi: la priorità è il rinnovo dell'allenatore Luciano Spalletti, con cui è in programma un vertice. Poi, quello di Dušan Vlahovic, che ha dato apertura a restare in bianconero.