La partita tra Juventus e Sassuolo si è conclusa con un risultato di 1-1, lasciando entrambe le squadre a mani vuote. Yildiz si è distinto come il giocatore più in evidenza, mentre Pinamonti ha segnato il gol che ha spinto il Sassuolo in vantaggio. Locatelli ha sbagliato un rigore importante, e Muric ha mostrato ottime parate, contribuendo alla conclusione del match.

La Juventus sbatte sul Sassuolo e fa un brutto passo falso nella corsa verso la Champions. Termina 1-1 all'Allianz Stadium, in un match sbloccato da Kenan Yildiz e che sembrava andare verso i binari bianconeri. Invece la squadra di Spalletti si è complicata la vita, facendo emergere la squadra di Grosso che nel secondo tempo ha sfruttato la prima vera chance con Pinamonti, servito bene da Berardi. La Juve ha pagato le diverse chance sprecate e poi non è riuscita a raddrizzare la situazione. Eppure ha avuto la chance della vittoria, col rigore procurato da Vlahovic, rientrato dopo un lungo infortunio; dal dischetto però Locatelli si è fatto ipnotizzare da Muric, sprecando un'occasione troppo ghiotta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Juve-Sassuolo 1-1, le pagelle: Yildiz (7) il migliore, Pinamonti (7) gela Spalletti, Locatelli (5) sbaglia un rigore decisivo, Muric (7,5)

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