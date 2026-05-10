Elisabetta Cocciaretto ha disputato il suo primo incontro alla sessione serale degli Internazionali d’Italia 2026, ma è uscita sconfitta contro Iga Swiatek sul campo centrale. Dopo la partita, la tennista ha dichiarato di poter fare di più, anche se ha considerato positivo il bilancio complessivo. Ha anche annunciato che si concentrerà sul recupero in vista di future competizioni.

Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto, che è costretta ad arrendersi ad Iga Swiatek nel primo match della sessione serale sul campo centrale degli Internazionali d’Italia 2026.. Come 12 mesi fa la tennista italiana si è arresa per 6-1, 6-0 contro la campionessa polacca, che ha dominato l’incontro in ogni suo aspetto. Al termine dell’incontro Cocciaretto ha commentato così l’incontro in conferenza stampa paragonandolo a quello della passata stagione: “ Oggi purtroppo non sono riuscita ad esprimermi al mio meglio. Lei è un’ottima giocatrice, mi mette in difficoltà ma forse con una condizione migliore ed un po’ di sfrontatezza in più sicuramente l’avrei potuta mettere di più in difficoltà rispetto all’anno scorso dove il suo livello era più alto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto: “Avrei potuto fare di più, il bilancio resta positivo. Roland Garros? Mi concentrerò sul recupero”

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