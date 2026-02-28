Durante la discesa libera maschile a Garmisch-Partenkirchen, con condizioni in continua evoluzione, Giovanni Franzoni ha chiuso al quarto posto. L’atleta ha dichiarato di aver potuto spingere di più, ma di non aver avuto fiducia in se stesso durante la gara. La competizione è stata segnata da un andamento complesso e da variazioni di situazione sulla pista.

In una giornata di discesa libera maschile a Garmisch-Partenkirchen caratterizzata da condizioni in evoluzione, Giovanni Franzoni ha conquistato il quarto posto, distanziato di 1,20 secondi dal favorito Marco Odermatt. L’evento ha offerto spunti tecnici e di gestione del tracciato, messi in luce dalle parole dell’azzurro al termine della prova. Il bilancio della gara evidenzia una giornata di corsa su una pista che ha presentato variazioni di temperatura e di aderenza. Franzoni ha spiegato di non aver mai disputato la discesa qui in precedenza: la prima prova due giorni prima aveva mostrato buone sensazioni, ma con alcuni errori nell’ultima parte. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Avrei potuto spingere di più: oggi non mi sono fidato

Giovanni Franzoni: “Oggi non mi sono fidato, avrei potuto spingere di più”Il bilancio della gara: “A livello di tenuta mi piacerebbe una neve un po’ diversa, però per le condizioni che ci sono comunque è una bellissima...

“X Factor non mi apparteneva. Avrei potuto ignorare la qualità della musica che sarebbe uscita a nome mio, avrei fatto più soldi. Ma ho scelto il silenzio”: parla CasadilegoMolti se la ricordano come concorrente di X Factor quando, giovanissima (aveva 17 anni e 9 mesi), vinse il talent show.

MAI CI FERMERAI

Aggiornamenti e notizie su Avrei potuto.

Temi più discussi: Discesa ad Andorra, ottimo terzo posto per Sofia Goggia dietro a Suter e Ortlieb; Yeman Crippa stabilisce il nuovo record italiano nella mezza maratona; Yeman Crippa, nuovo record italiano alla Coelmo Napoli City Half Marathon; Argento che vale oro: Una medaglia emozionante per Camille Rast: La volevo così tanto per lui! | blue News.

Giovanni Franzoni: Oggi non mi sono fidato, avrei potuto spingere di piùGiovanni Franzoni chiude ai piedi del podio la discesa libera maschile di Garmisch Partenkirchen, in Germania, finendo quarto a 120 dall'elvetico Marco ... oasport.it

Dayane Mello ha spento 37 candeline: Non avrei potuto chiedere di meglio. A chi sono rivolte le sue paroleIeri ha festeggiato il suo compleanno. L’ex gieffina ha spento 37 candeline e ha trascorso il suo compleanno in compagnia di sua figlia e del suo nuovo amore. Sofia per l’occasione ha scritto una ... 361magazine.com

"Ho pensato di non rispettarla, ma avrei preso 3 secondi. Non ho mai piagnucolato e non lo farò mai, posso solo adattarmi. Non sono ancora a mio agio sulla Ducati, avrei potuto rischiere di più ma forse non avrei finito la gara" - facebook.com facebook

Sì,avrei potuto andare altrove Non dar fuoco a ogni emozione Ma sei la vita che ora ho scelto E di questo non mi pento Neanche quando si alza il vento Che vita meravigliosa.. Seducente Miracolosa E non vorrei mai lasciarti finire Diodato #VitaDesiderat x.com