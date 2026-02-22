Ranieri | L’allenatore è un uomo solo La sconfitta mi divorava non avrei mai potuto fare il ct

Claudio Ranieri, ex allenatore e attuale dirigente della Roma, spiega che il suo ritiro dalla panchina deriva dalla pressione e dalla delusione di una sconfitta recente. Ranieri sottolinea di sentirsi isolato e di non poter più gestire le responsabilità di un ruolo così complesso. La sua riflessione nasce dal peso emotivo delle sconfitte e dalla consapevolezza di aver dato il massimo. La sua scelta di allontanarsi dallo sport si basa su questa esperienza personale.

Claudio Ranieri, ex tecnico oggi dirigente della Roma, è intervenuto sulle colonne del Messaggero rilasciando un’intervista esclusiva. Di seguito quanto dichiarato in un significativo estratto. Ranieri: “Non tornerò ad allenare, immaginatemi da c.t. a non convocare quelli della Roma.”. Cosa ha fatto la differenza nella sua carriera? «Credo la sintonia, il feeling con i giocatori. Cercavo di trovare la chiave per ognuno di loro. Non sempre ci sono riuscito, per l’amor di Dio. Però un allenatore ha bisogno che tutti quanti seguano un’idea, giusta o sbagliata che sia, perché diventi un’idea vincente». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Fran Drescher: «Mi hanno detto che non avrei mai potuto avere figli dopo il cancro, ed è stata una pillola amara da mandare giù»A 42 anni, l’attrice americana Fran Drescher, nota per il ruolo de La Tata, ha condiviso la difficile esperienza della diagnosi di un cancro all’utero, che le ha comunicato l’impossibilità di avere figli.

“X Factor non mi apparteneva. Avrei potuto ignorare la qualità della musica che sarebbe uscita a nome mio, avrei fatto più soldi. Ma ho scelto il silenzio”: parla CasadilegoCasadilego, vincitrice di X Factor a soli 17 anni, riflette sulla propria scelta di mantenere il silenzio riguardo alla qualità della musica prodotta durante il talent.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Claudio Ranieri: Non torno ad allenare, le sconfitte mi divorano. La Nazionale? Rifiutata per onestà, con la Roma c'era un conflitto...; Vanoli dopo il trionfo: Ottimo Fazzini, contento per Ranieri; Totti torna alla Roma? L'indizio di Gasperini (che lo chiama); Fiorentina, Vanoli: Teniamo tanto alla Conference. Ranieri? Su di lui troppa gogna.

Ranieri: Dire di no alla Nazionale è stato difficile, ma è stata la scelta più onesta. Vi spiego perchéÈ stato difficile nel senso che quale allenatore non vorrebbe allenare la Nazionale del proprio Paese? Ma, al tempo stesso, non è stato difficile perché sono sotto contratto con la Roma. Queste le p ... msn.com

Ranieri: Io CT? Immaginate ci fosse un Roma-Napoli dopo una pausa... Sarebbe il finimondoC’era stata la possibilità anche di allenare l’Italia per Claudio Ranieri. Una panchina che probabilmente gli avrebbe permesso di chiudere un cerchio e di ... tuttonapoli.net

Ranieri chiude con la panchina “Le sconfitte mi divorano”. Claudio Ranieri dice basta al ruolo di allenatore e racconta il no alla Nazionale per onestà. #asroma #Roma #asr #edicola #Ranieri #Nazionale #IlMessaggero x.com

Il Presidente Aldo Campagnola, l'Allenatore Pino Porzio ed il Consigliere Delegato alla Pallanuoto Paride Saccoia consegnano la maglia celebrativa della Conference Cup a Pasquale Ranieri, di Ranieri Impiantistica. Photo Pierpaolo Capano - facebook.com facebook