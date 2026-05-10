Elezioni comunali 2026 a Chieti la guida rapida al voto | come si vota cosa serve chi sono i candidati

A due settimane dalle elezioni comunali a Chieti, i cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo consiglio comunale e il sindaco. Le consultazioni sono previste per domenica 24 e lunedì 25 maggio. In vista del voto, si stanno definendo le liste dei candidati e si preparano le operazioni di voto, che coinvolgono tutte le sezioni della città.

Mancano solo due settimane all'appuntamento con le urne per i cittadini di Chieti, in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio, quando gli elettori andranno a votare per il rinnovo del consiglio comunale e la scelta del nuovo candidato sindaco. Qualora nessuno dei sei candidati in lizza raggiunga.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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