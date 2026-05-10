Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 come faccio a capire quanti candidati prima di arrivare alla mia posizione?
In vista delle assunzioni del 2026, sono stati pubblicati gli elenchi regionali per il ruolo docenti. Molti candidati si chiedono come calcolare il numero di persone davanti a loro nella graduatoria e come orientarsi tra le varie regioni. In questo scenario, si registrano diverse confusioni riguardo alla scelta della regione di inserimento, anche se ci sono alcuni aspetti certi che aiutano a capire meglio la situazione.
Elenchi regionali per il ruolo 2026, tanta confusione sulla scelta della regione ma ci sono dei punti fermi da chiarire. Ne parliamo grazie ad un quesito inviato a [email protected] L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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