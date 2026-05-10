Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 come faccio a capire quanti candidati prima di arrivare alla mia posizione?

Da orizzontescuola.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle assunzioni del 2026, sono stati pubblicati gli elenchi regionali per il ruolo docenti. Molti candidati si chiedono come calcolare il numero di persone davanti a loro nella graduatoria e come orientarsi tra le varie regioni. In questo scenario, si registrano diverse confusioni riguardo alla scelta della regione di inserimento, anche se ci sono alcuni aspetti certi che aiutano a capire meglio la situazione.

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Elenchi regionali per il ruolo 2026, tanta confusione sulla scelta della regione ma ci sono dei punti fermi da chiarire. Ne parliamo grazie ad un quesito inviato a [email protected] L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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