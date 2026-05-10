Editoria in volo | vendite +3,8% e nuovi successi tra Littizzetto e Ammaniti

Le vendite di libri in Italia sono cresciute del 3,8% nell'ultimo trimestre, con alcuni autori emergenti che hanno ottenuto risultati significativi. Tra questi, una comica e attrice ha raggiunto il primo posto delle classifiche con il suo primo romanzo, superando autori affermati come uno scrittore di successo e un autore di narrativa contemporanea. La presenza di nuovi volumi tra i più venduti ha attirato l'attenzione sul settore editoriale, che registra segnali di ripresa dopo periodi di calo.

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? Domande chiave Quali nuovi autori hanno scalato le classifiche superando i grandi nomi?. Come ha fatto l'esordiente Littizzetto a conquistare il primo posto?. Quanto incide l'aumento della spesa sulla stabilità del mercato editoriale?. Chi parteciperà agli incontri culturali a Milano prima del Salone?.? In Breve Vendite in crescita del 2,5% in volumi e 3,8% in valore economico.. Spesa complessiva aumentata di 16,4 milioni di euro con 740mila copie extra.. Classifica vede Littizzetto, Pera Toons e Ammaniti ai primi tre posti.. Evento Sfide di Domani a Milano con Bazzi, D’Orrico, Ferrari e altri.. Le vendite dei libri in Italia mostrano un segnale di vitalità nel 2026 con una crescita del 2,5 per cento in termini di volumi e un incremento del 3,8 per cento per quanto riguarda il valore economico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Editoria in volo: vendite +3,8% e nuovi successi tra Littizzetto e Ammaniti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pistoia celebra l’editoria: workshop e nuovi talenti tra i libri? Cosa scoprirai Come puoi trasformare un progetto inedito in un libro pubblicato? Chi sono i personaggi storici che prenderanno vita in biblioteca?... Editoria in crisi: la sfida di Atlantide tra nicchie e nuovi trend? Cosa sapere Simone Caltabellota guida Edizioni di Atlantide con una rete di 200 librerie selezionate.