L’editoria sta attraversando un periodo di difficoltà, con molte case editrici che cercano di adattarsi ai cambiamenti del settore. Atlantide, guidata da Simone Caltabellota, gestisce una rete di circa 200 librerie selezionate, affrontando le sfide di un mercato in evoluzione. Tra nicchie di interesse e nuovi trend, l’azienda si trova a dover rivedere le proprie strategie per mantenere la posizione nel panorama editoriale.

? Cosa sapere Simone Caltabellota guida Edizioni di Atlantide con una rete di 200 librerie selezionate.. Il modello punta su tirature limitate per contrastare il calo dei volumi editoriali.. Simone Caltabellota, dopo aver lanciato voci come quelle di Melissa Panarello o JT Le Roy, oggi guida Edizioni di Atlantide con l’obiettivo di contrastare un mercato editoriale che rischia l’autoestinzione. Il veterano del settore, che negli ultimi trenta anni ha intercettato talenti che spaziano da John Fante a Stephenie Meyer, fino a Tiffany McDaniel o Elizabeth Strout, ha scelto di spostare il proprio baricentro verso una realtà indipendente che da oltre dieci anni opera cercando di non assecondare i trend dominanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Editoria in crisi: la sfida di Atlantide tra nicchie e nuovi trend

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