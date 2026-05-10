Ecco la verità sul biglietto Parla la difesa di Sempio | nuova svolta

La vicenda legale che coinvolge Andrea Sempio ha preso una nuova piega con l’intervento della sua difesa, riguardo a un biglietto trovato tra i rifiuti dell’imputato. La discussione si concentra ora sulla reale natura di quel foglietto e sul suo possibile significato nel procedimento giudiziario aperto. La procura ha già acquisito il documento come elemento di indagine, mentre la difesa cerca di chiarirne il ruolo e le implicazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nuovo capitolo nel caso di Garlasco, dove al centro dell’attenzione è finito il foglietto recuperato dagli investigatori tra i rifiuti di Andrea Sempio. Quel biglietto, secondo gli inquirenti, conterrebbe appunti collegati al delitto di Chiara Poggi, ma la difesa dell’uomo e il giornalista Gianluigi Nuzzi respingono con forza questa interpretazione. Secondo l’avvocato Liborio Cataliotti, che assiste Sempio insieme alla collega Angela Taccia, quelle parole non avrebbero nulla a che vedere con una ricostruzione dell’omicidio. Il legale sostiene infatti che si trattasse semplicemente di una scaletta preparata per un contributo audio destinato allo spettacolo teatrale “La fabbrica degli innocenti”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ecco la verità sul biglietto”. Parla la difesa di Sempio: nuova svolta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Quarto Grado, alla fine parla Sempio: “Ecco la verità, fatto atroce” Garlasco, svolta Sempio: convocato dai pm, la difesa ribalta tutto sul moventeAndrea Sempio è atteso mercoledì 6 maggio 2026 davanti ai pubblici ministeri di Pavia nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi,... Argomenti più discussi: Scienza medica, il Festival. Ecco il premio Nobel Hell: La verità dai microscopi; Lite al Real, il racconto di Valverde sui social: Nessuno mi ha colpito. Ecco tutta la verità; Garlasco, il generale Garofano: Ecco perché Sempio non può aver commesso l'omicidio; Tony Hadley degli Spandau Ballet è a Torino: Noi rivali dei Duran Duran? Tutta una montatura, ecco la verità...