Alla conclusione delle indagini della Procura di Pavia, Andrea Sempio ha preso la parola per la prima volta dopo un lungo silenzio, affermando di non aver commesso il fatto atroce di cui è accusato. Durante un intervento in una trasmissione televisiva, ha espresso il desiderio che quanto accaduto non si ripeta, chiedendo di essere considerato innocente. Le sue parole hanno attirato l’attenzione nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso.

«Spero che ciò non accada perché io questo fatto atroce non l’ho commesso». Con queste parole Andrea Sempio rompe nuovamente il silenzio sul delitto di Chiara Poggi, a pochi giorni dalla chiusura delle indagini della Procura di Pavia. Le dichiarazioni sono state lette nella trasmissione Quarto Grado da Gianluigi Nuzzi. Sempio ha commentato così l’ipotesi di un possibile arresto nell’ambito della nuova inchiesta che lo vede accusato dell’omicidio della 26enne, uccisa nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007. Nel messaggio riportato in trasmissione, l’indagato ha anche espresso vicinanza alla famiglia Poggi: «È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia», avrebbe detto parlando con persone a lui vicine.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Quarto Grado, alla fine parla Sempio: “Ecco la verità, fatto atroce”

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