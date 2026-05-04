Garlasco svolta Sempio | convocato dai pm la difesa ribalta tutto sul movente

Da tvzap.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 6 maggio 2026, Andrea Sempio sarà convocato dai pubblici ministeri di Pavia nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. La difesa ha presentato nuove argomentazioni che cambiano l'impostazione del movente. La vicenda giudiziaria prosegue con un nuovo capitolo, mentre si attendono sviluppi sui dettagli emersi durante l’interrogatorio.

Andrea Sempio è atteso mercoledì 6 maggio 2026 davanti ai pubblici ministeri di Pavia nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. La convocazione arriva in una fase delicata, a ridosso della chiusura delle indagini, e rappresenta un passaggio formale rilevante: l’indagato ha infatti la possibilità di fornire chiarimenti, depositare memorie o indicare elementi utili alla propria posizione. Resta aperto, tuttavia, un punto decisivo: non è stato ancora definito se Sempio risponderà alle domande dei magistrati oppure se, su consiglio dei difensori, sceglierà la facoltà di non rispondere. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, impegnati nella definizione della strategia in vista dell’appuntamento.🔗 Leggi su Tvzap.it

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