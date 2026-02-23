Sport e spazi pubblici | avviati i lavori per il nuovo campo da basket a Marina di Pisa

Lavori in corso per il nuovo campo da basket a Marina di Pisa, causati dalla crescente richiesta di spazi per lo sport tra i giovani. Il progetto, che coinvolge l’ampliamento dell’area pubblica, mira a offrire un luogo dedicato agli appassionati di pallacanestro. La realizzazione, iniziata questa settimana, prevede l’installazione di nuove attrezzature e superfici più sicure. La struttura sarà pronta entro alcuni mesi, rispondendo alle esigenze degli abitanti del quartiere.

Pisa, 23 febbraio 2026 - Prendono il via oggi, lunedì 23 febbraio, i lavori per la realizzazione di un nuovo campo da basket sul litorale, a Marina di Pisa, in via Salvini. Per consentire l’esecuzione dell’intervento, i giochi per bambini attualmente presenti nell’area interessata saranno temporaneamente spostati e successivamente ricollocati a breve distanza. L’opera, inserita nella programmazione delle opere pubbliche, prevede la realizzazione di un campo da basket all’aperto con dimensioni regolamentari, completo di pavimentazione dedicata, recinzione perimetrale, impianto di illuminazione e attrezzature sportive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

