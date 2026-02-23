Sport e spazi pubblici | avviati i lavori per il nuovo campo da basket a Marina di Pisa

Lavori in corso per il nuovo campo da basket a Marina di Pisa, causati dalla crescente richiesta di spazi per lo sport tra i giovani. Il progetto, che coinvolge l’ampliamento dell’area pubblica, mira a offrire un luogo dedicato agli appassionati di pallacanestro. La realizzazione, iniziata questa settimana, prevede l’installazione di nuove attrezzature e superfici più sicure. La struttura sarà pronta entro alcuni mesi, rispondendo alle esigenze degli abitanti del quartiere.

Pisa, 23 febbraio 2026 - Prendono il via oggi, lunedì 23 febbraio, i lavori per la realizzazione di un nuovo campo da basket sul litorale, a Marina di Pisa, in via Salvini. Per consentire l’esecuzione dell’intervento, i giochi per bambini attualmente presenti nell’area interessata saranno temporaneamente spostati e successivamente ricollocati a breve distanza. L’opera, inserita nella programmazione delle opere pubbliche, prevede la realizzazione di un campo da basket all’aperto con dimensioni regolamentari, completo di pavimentazione dedicata, recinzione perimetrale, impianto di illuminazione e attrezzature sportive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Marina di Pisa: al via i lavori per un nuovo campo di basketLunedì 23 febbraio partono i lavori per il nuovo campo da basket a Marina di Pisa.

Un nuovo quartiere all’ex Necchi: ecco il progetto da oltre 112mila metri quadri destinati ad aree verdi e spazi pubbliciUn nuovo quartiere prende forma nell’area dell’ex Necchi a Pavia.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Urbanistica e partecipazione: parte il progetto Fuori dal Comune – spazi pubblici, scelte condivise; Sport e spazi pubblici, nuovo campo da basket a Marina di Pisa. Assessore Scarpa: Continuiamo a investire in luoghi accessibili e condivisi per i giovani e la comunità; La Regione mette a bando 10 milioni per riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi; Marina di Pisa: al via i lavori per un nuovo campo di basket.

Sport e spazi pubblici: avviati i lavori per il nuovo campo da basket a Marina di PisaPisa, 23 febbraio 2026 - Prendono il via oggi, lunedì 23 febbraio, i lavori per la realizzazione di un nuovo campo da basket sul litorale, a Marina di Pisa, in via Salvini. Per consentire l’esecuzione ... lanazione.it

Lo sport trasforma gli spazi e unisce la cittàLo sport ha il potere di unire le persone, risvegliare speranze e favorire l’integrazione sociale superando le barriere culturali, sociali... Lo sport ha il potere di unire le persone, risvegliare ... lanazione.it

Salveremo il campetto dell’Aurora. Sto seguendo con grande attenzione la trattativa tra la società milanese Namira SGR, la parrocchia e la Diocesi che riguarda gli spazi sportivi dietro la chiesa Votiva e altri immobili in città. Come Comune di Treviso non sia - facebook.com facebook