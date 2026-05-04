Riqualificazione del Parco Spina Verde nuovo campo da basket e potenziamento della sicurezza urbana
Oggi inizia ufficialmente la riqualificazione del Parco Spina Verde di Miramare, con l'apertura del cantiere che porterà a miglioramenti significativi. Verranno realizzati un nuovo campo da basket e interventi per aumentare la sicurezza, come un’illuminazione più efficiente. L'intervento riguarda anche il potenziamento delle strutture sportive e la sistemazione generale dell’area verde, già molto frequentata dai cittadini.
Prende il via oggi la trasformazione del Parco Spina Verde di Miramare. Con la consegna ufficiale dei lavori, si apre un cantiere atteso che restituirà alla città un'area verde più attrezzata, sicura e fruibile, con nuovi impianti sportivi e un'illuminazione potenziata. L'intervento si inserisce.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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