Ecco il federatore Ruffini | Ricostruire una comunità intorno all’uguaglianza
Il presidente di un partito politico ha annunciato di voler ricostruire una comunità basata sull’uguaglianza, senza però confermare se assumerà anche il ruolo di federatore del centrosinistra. In un'intervista, ha commentato che chi entra in seminario con l’ambizione di diventare Papa può affrontare molte delusioni, senza fare riferimenti diretti a eventuali ambizioni politiche personali. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione tra gli osservatori politici.
"Sarà il federatore del centrosinistra?" "Se uno entra in seminario con l’ambizione di diventare Papa, rischia di vivere una vita di frustrazioni". Ancora non si sa bene cosa diventerà. Però, si sa che ‘ Più Uno ’ il movimento lanciato da Ernesto Maria Ruffini non ha un obiettivo politico limitato all’orizzonte di una legislatura. "Guarda al futuro in modo responsabile, a difesa dei valori della democrazia ", per dirla con le parole del coordinatore emiliano-romagnolo, Francesco Ferroni. Ruffini, ex numero uno dell’Agenzia delle Entrate, si presenta alla platea ferrarese con la consapevolezza del peso specifico delle proprie parole. Il suo libro, Più Uno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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