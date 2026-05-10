Ecco il federatore Ruffini | Ricostruire una comunità intorno all’uguaglianza

Il presidente di un partito politico ha annunciato di voler ricostruire una comunità basata sull’uguaglianza, senza però confermare se assumerà anche il ruolo di federatore del centrosinistra. In un'intervista, ha commentato che chi entra in seminario con l’ambizione di diventare Papa può affrontare molte delusioni, senza fare riferimenti diretti a eventuali ambizioni politiche personali. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione tra gli osservatori politici.

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