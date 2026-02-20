Anziani sempre più online l’allarme sulle nuove solitudini digitali | il gioco può ricostruire comunità reali
Sempre più anziani usano internet: un dato che testimonia un cambiamento evidente. Secondo uno studio della Harvard Medical School, il 59% dei pensionati dedica più di un'ora al giorno al web, spesso tramite smartphone. Questa tendenza riduce le solitudini digitali e apre nuove possibilità di socializzazione. Alcuni esperti sottolineano come le attività online possano aiutare a costruire comunità più solide tra le persone anziane. Il fenomeno cresce in modo rapido e coinvolge molte fasce di età.
Non sono più ai margini della rivoluzione tecnologica. Secondo dati citati dal Technology and Ageing Laboratory del McLean Hospital della Harvard Medical School, il 59% dei neopensionati trascorre oltre un’ora al giorno online tramite smartphone. Un cambiamento profondo rispetto al passato, che ridisegna il rapporto tra terza età e digitale e impone una riflessione su rischi e opportunità di una connessione sempre più diffusa. Se fino a pochi anni fa il dibattito sulle cosiddette “solitudini digitali” riguardava prevalentemente adolescenti e giovani adulti, oggi lo scenario appare trasversale. L’accesso alla tecnologia non è più il problema principale; lo è, piuttosto, la qualità della relazione che essa produce o sostituisce.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Il gioco d’azzardo è sempre più online. «Rete di sportelli per dare risposte»
Leggi anche: Anziani sempre più online: la nuova frontiera della solitudine digitalVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Anziani sempre più online e a rischio di solitudine digitale, De Carolis: Il gioco può ricostruire comunità reali; Anziani sempre più online, ma non per questo meno soli | F-Mag; Il Trentino è sempre più vecchio: il 24% dei residenti ha più di 65 anni. E oltre 25mila sono fragili o disabili; Italia digitale a due velocità: solo il 31,4% degli over 75 usa Internet.
Anziani sempre più online, ma sempre più soli: «Il gioco da tavolo può ricostruire comunità reali»Non sono più ai margini della rivoluzione tecnologica. Secondo dati citati dal Technology and Ageing Laboratory del McLean ... msn.com
Anziani sotto attacco: 5 strategie semplici per non cadere nelle truffe onlineGli anziani sono le vittime preferite da parte dei malviventi che mettono in atto truffe online, ecco come difendersi ed evitare il peggio. L’attenzione quando navighiamo in Internet dovrebbe essere ... macitynet.it
ULTIMI 2 POSTI DISPONIBILI!!! Dall’16/02/2026 al 25/03/2026 verrà attivata una nuova formazione professionale GRATUITA in piattaforma online. - OPERATORE IN COMUNITÀ PER MINORI, CENTRI PER ANZIANI, MIGRANTI E DISABILI. Durata : 80 ore h ri - facebook.com facebook
Differenze nella partecipazione online al Censimento: gli anziani cercano più supporto, i giovani sono autonomi; le famiglie straniere risultano spesso più indipendenti di quelle italiane. Serve più inclusione digitale istat.it/produzione-edi… #istat x.com