Anziani sempre più online l’allarme sulle nuove solitudini digitali | il gioco può ricostruire comunità reali

Non sono più ai margini della rivoluzione tecnologica. Secondo dati citati dal Technology and Ageing Laboratory del McLean Hospital della Harvard Medical School, il 59% dei neopensionati trascorre oltre un’ora al giorno online tramite smartphone. Un cambiamento profondo rispetto al passato, che ridisegna il rapporto tra terza età e digitale e impone una riflessione su rischi e opportunità di una connessione sempre più diffusa. Se fino a pochi anni fa il dibattito sulle cosiddette “solitudini digitali” riguardava prevalentemente adolescenti e giovani adulti, oggi lo scenario appare trasversale. L’accesso alla tecnologia non è più il problema principale; lo è, piuttosto, la qualità della relazione che essa produce o sostituisce.🔗 Leggi su Napolitoday.it

