Pari dignità licei e tecnici Uguaglianza formale deve corrispondere a uguaglianza sostanziale non esistono scuole di serie A B o C Il dibattito sui social

Il ministro dell’istruzione ha avanzato l’idea di eliminare la differenza tra licei e istituti tecnici, sostenendo che tutti i percorsi formativi debbano avere pari dignità. La proposta mira a garantire un’uguaglianza sia a livello formale che sostanziale, affermando che non ci siano scuole di serie A, B o C. La questione ha suscitato un ampio dibattito sui social network e tra gli addetti ai lavori.

La proposta del ministro Valditara di “superare la distinzione tra licei e istituti tecnici” e riconoscere a tutti i percorsi “pari dignità” ha fatto discutere parecchio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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