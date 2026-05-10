Ecco i getti in viale Europa Test fibra a Campo di Marte

Lavori in corso a Firenze e dintorni, con i cantieri che proseguono tra viale Europa e Campo di Marte. Nella zona di Bagno a Ripoli, in particolare, sono in fase di completamento i lavori per la posa della fibra ottica che collegherà piazza della Libertà. Nella zona di Firenze sud, i lavori sono più intensi e stanno per concludersi, portando alla definizione finale dell’intervento.

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Intanto vanno avanti i lavori per la linea che cucirà piazza della Libertà a Bagno a Ripoli, ed è proprio nella zona di Firenze sud che i cantieri sono più impegnati nel rush finale che porterà all’assetto definitivo. Dalla prossima settimana sono infatti in programma i getti per la sede tramviaria in viale Europa (cantiere G1) nei tratti compresi da via Svezia a via Andorra e da via Andorra a via Danimarca. Le operazioni saranno effettuate a partire dall’11 e fino al 31 maggio ogni martedì e giovedì in orario 21-1 con chiusura della direttrice in uscita città. L’itinerario alternativo per i veicoli provenienti da viale Europa in direzione uscita città (lato via Olanda) è il seguente: controviale viale Europa (lato via Svezia)-via Andorra-via di San Marino-via Belgio-piazza Francia-via Olanda.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco i getti in viale Europa. Test fibra a Campo di Marte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tramvia, al via i getti per la sede in viale EuropaFirenze, 9 maggio 2026 – Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli, il cui pre esercizio dovrebbe scattare... Viale Europa: test scientifici sugli alberi per evitare nuovi crolliLe operazioni di verifica tecnica su viale Europa procedono questo martedì 14 aprile, con l’impiego di macchinari per test di trazione e indagini...