Tramvia al via i getti per la sede in viale Europa

Sono iniziati i lavori per la costruzione della linea tramviaria che collegherà Firenze a Bagno a Ripoli, con i primi getti nella zona di viale Europa. Le operazioni fanno parte di un progetto che prevede il completamento e l’attivazione del servizio di pre esercizio all’inizio del 2027. I lavori proseguono con l’obiettivo di portare avanti la realizzazione dell’opera nel rispetto dei tempi stabiliti.

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Firenze, 9 maggio 2026 – Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli, il cui pre esercizio dovrebbe scattare a inizio 2027. La prossima settimana, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono in programma i getti per la sede in viale Europa (cantiere G1) nei tratti da via Svezia a via Andorra e da via Andorra a via Danimarca. Le operazioni saranno effettuate a partire dall’11 al 31 maggio ogni martedì e giovedì in orario 21-1 con chiusura della direttrice in uscita città. L’itinerario alternativo. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da viale Europa in direzione uscita città (lato via Olanda): controviale viale Europa (lato via Svezia)-via Andorra-via di San Marino-via Belgio-piazza Francia-via Olanda.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tramvia, al via i getti per la sede in viale Europa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Tramvia di Firenze, nuovi provvedimenti sulla tratta Libertà/Bagno a Ripoli dal 7 gennaio Notizie correlate Tramvia, si amplia il cantiere della sede in viale GramsciFirenze, 9 marzo 2026 – Procedono i lavori di realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Leggi anche: Tramvia, nuova fase di lavori in Gavinana e viale Europa: come cambia la viabilità Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lavori tramvia, getti per la sede in viale Europa: nuovi interventi e chiusure; Tramvia, al via i lavori notturni su Ponte San Niccolò; Tramvia, ENAC dà parere favorevole al progetto definitivo della linea Peretola–Sesto Fiorentino; Tramvia, via libera di Enac al progetto definitivo Peretola-Sesto Fiorentino. Tramvia, al via i getti per la sede in viale EuropaPer effettuare i lavori notturni sarà chiusa la direttrice in uscita città tra via Svezia e via Danimarca con l’attivazione di percorsi alternativo ... msn.com Tramvia, al via i getti della sede tranviaria in due zone: chiusure e cambi di viabilitàProcedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea della tramvia per Bagno a Ripoli. La prossima settimana inizieranno i getti per la sede tranviaria in via Poggio Bracciolini (cantiere F1) ... 055firenze.it New Podcast! "Mobilità Roma – Sabato 9 maggio: cortei, deviazioni bus e lavori per la tramvia Togliatti" on @spreaker #atac #busroma #corteoroma #esquilino #infomobilita x.com Qualcuno ha notato il grande aumento di passeggeri della tramvia di KC dopo l'estensione di Main Street reddit