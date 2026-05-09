Tramvia al via i getti per la sede in viale Europa
Sono iniziati i lavori per la costruzione della linea tramviaria che collegherà Firenze a Bagno a Ripoli, con i primi getti nella zona di viale Europa. Le operazioni fanno parte di un progetto che prevede il completamento e l’attivazione del servizio di pre esercizio all’inizio del 2027. I lavori proseguono con l’obiettivo di portare avanti la realizzazione dell’opera nel rispetto dei tempi stabiliti.
Firenze, 9 maggio 2026 – Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli, il cui pre esercizio dovrebbe scattare a inizio 2027. La prossima settimana, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono in programma i getti per la sede in viale Europa (cantiere G1) nei tratti da via Svezia a via Andorra e da via Andorra a via Danimarca. Le operazioni saranno effettuate a partire dall’11 al 31 maggio ogni martedì e giovedì in orario 21-1 con chiusura della direttrice in uscita città. L’itinerario alternativo. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da viale Europa in direzione uscita città (lato via Olanda): controviale viale Europa (lato via Svezia)-via Andorra-via di San Marino-via Belgio-piazza Francia-via Olanda.🔗 Leggi su Lanazione.it
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