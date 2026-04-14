Martedì 14 aprile, le operazioni di verifica tecnica su viale Europa sono in corso, utilizzando macchinari specifici per test di trazione e indagini strumentali sulle piante. Le verifiche mirano a valutare lo stato di salute degli alberi presenti nella zona, con l’obiettivo di prevenire eventuali crolli futuri. Le operazioni proseguono in modo coordinato per garantire la sicurezza pubblica e monitorare le condizioni delle piante lungo il viale.

Le operazioni di verifica tecnica su viale Europa procedono questo martedì 14 aprile, con l’impiego di macchinari per test di trazione e indagini strumentali sulle piante. L’intervento è scaturito dopo il crollo di un imponente pino che, pur avendo colpito un autobus in movimento e diversi veicoli parcheggiati, non ha causato feriti grazie a una fortunata circostanza. Verifiche scientifiche e gestione del rischio urbano. L’assessora all’Ambiente, Lucia Aprile, ha presenziato stamattina alle attività sul campo insieme a esperti agronomi e specialisti forestali. L’obiettivo è sottoporre ogni singolo esemplare presente nella zona a controlli rigorosi tramite strumenti scientifici, necessari per analizzare la struttura interna dei fusti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viale Europa: test scientifici sugli alberi per evitare nuovi crolli

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