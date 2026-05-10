Eccellenza Fermana weekend di gare I Canarini scrutano gli avversari

La Fermana si prepara a un weekend ricco di gare, con particolare attenzione alle sfide dell’Eccellenza Umbra. La semifinale playoff tra Terni Fc e Tavernelle si svolgerà oggi in Umbria, con le due squadre che occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto in classifica. Lo staff tecnico e il direttore sportivo stanno analizzando attentamente gli avversari, come fanno di consueto, per preparare al meglio le prossime partite.

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