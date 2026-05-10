Eccellenza Fermana weekend di gare I Canarini scrutano gli avversari
La Fermana si prepara a un weekend ricco di gare, con particolare attenzione alle sfide dell’Eccellenza Umbra. La semifinale playoff tra Terni Fc e Tavernelle si svolgerà oggi in Umbria, con le due squadre che occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto in classifica. Lo staff tecnico e il direttore sportivo stanno analizzando attentamente gli avversari, come fanno di consueto, per preparare al meglio le prossime partite.
Una domenica interessante per la Fermana: conoscendo l’attenzione ai dettagli dello staff tecnico e del ds Sergio Filipponi, oggi sicuramente qualcuno andrà in Umbria per la semifinale playoff dell’Eccellenza Umbra tra Terni Fc e Tavernelle, rispettivamente terza e quarta forza del campionato. Le due formazioni hanno chiuso appaiate in classifica con il terni che ha piazzato la rimonta vincente nell’ultima giornata in trasferta, proprio nei minuti di recupero. Un risultato che ha fatto molto dubitare in casa Tavernelle, dando vita ad una polemica a distanza a suon di dichiarazioni e comunicati social. Il modo migliore per mettere un po’ di sale sulla coda di una sfida che vede i ternani favoriti e guidati in panchina da una vecchia conoscenza del calcio marchigiano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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