Il presidente del Montefano ha dichiarato che la partita di domenica contro la Fermana rappresenta un momento decisivo per la stagione della sua squadra, in quanto determinerà se riusciranno a mantenere il piazzamento nei playoff o meno. La sfida si svolgerà in casa e ha un valore cruciale per le ambizioni della squadra, che si gioca molto in questa partita.

"È una partita che per noi vuol dire stare dentro i playoff oppure uscirne". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, parla del match interno di domenica contro la Fermana. "Ce la giocheremo – aggiunge – al meglio delle nostra possibilità". All’andata hanno vinto i canarini 2-1. "È stata una partita disputata in 10 per l’espulsione al 2’ di un nostro giocatore per fallo da ultimo uomo e dalla punizione ci hanno segnato, hanno raddoppiato a metà del primo tempo. Poi non abbiamo giocato male, abbiamo accorciato le distanze e avremmo potuto anche pareggiare". Servirà una buona prestazione contro i canarini. "Sotto questo profilo la squadra ha sempre risposto bene, solo poche volte le prove non sono state buone". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Stefano Bonacci, presidente dei viola. Montefano, atteso dal match interno con la Fermana: "Con i canarini ci giochiamo i playoff»

Inferiorità numerica dal 3’. Ferretti-Bonacci, il Montefano va. Chiesanuova in 10 tutta la gara2 CHIESANUOVA 0 : Talozzi, Martedì, Bernardi, Straccio, Rosolani, Galeotti (46’ Castignani), Ferretti, Bambozzi, Stampella (80’ Fossi), Palmucci (57’...

Fermana a Montefano per un match dalle mille insidieUltimi allenamenti prima del ritorno in campo per la Fermana impegnata domenica in casa del Montefano in un match dalle mille insidie ma che,...

Bonaccini eletto presidente del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’EuropaIl Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (Ccre) riunito a Maastricht il 12 dicembre ha eletto alla presidenza per la prima volta un italiano: Stefano Bonaccini (Presidente della Conferenza ... quotidianosanita.it

Conferenza delle Regioni. Stefano Bonaccini è il nuovo presidente: Non sarò un uomo solo al comando, ma lavoreremo tutti insiemeIl Governatore dell’Emilia Romagna è stato eletto all’unanimità e prende il posto del dimissionario Sergio Chiamparino alla presidenza delle Regioni. Toti confermato alla vicepresidenza. Il ... quotidianosanita.it