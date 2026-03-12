Fermana a Matelica | 18 punti in 6 gare il rush finale

La Fermana si sta preparando per la partita di domenica a Matelica, che aprirà un ciclo di cinque incontri in vista della fine del campionato. La squadra ha conquistato 18 punti nelle ultime sei partite, dimostrando un buon rendimento in questa fase della stagione. La sfida rappresenta un momento importante nel percorso verso la conclusione del torneo.

La Fermana si prepara ad affrontare la sfida di domenica a Matelica, nel primo round di un decisivo rush finale composto da cinque gare. Mentre la squadra si concentra sul proprio cammino, il Montecchio affronta l'Alessandria in Coppa Italia, con una partita che potrebbe influenzare le energie disponibili per il campionato. Il calendario impone una corsa contro il tempo: restano sei giornate per raggiungere i 18 punti necessari alla salvezza o all'obiettivo prefissato, e ogni trasferta è vista come un tassello fondamentale per non perdere terreno sulla vetta. La presenza di giocatori tornati dalla squalifica promette maggiore profondità nella rosa, offrendo al tecnico nuove opzioni tattiche per gestire questo scacchiere sportivo.