Domenica di playout tra Eccellenza e Promozione, con il Fabriano Cerreto che si prepara alla sfida senza il capitano Stortini, squalificato. La squadra si gioca la salvezza in una partita che si preannuncia decisiva, con un finale di stagione che si è sviluppato in modo intenso. La formazione marchigiana punta a mantenere la categoria, affrontando l’avversario in un match che potrebbe determinare l’esito dei loro sforzi.

Una domenica con i playout tra Eccellenza e Promozione. Eccellenza. Un finale in crescendo, ma oggi il Fabriano Cerreto, senza capitan Stortini squalificato, dovrà completare l’opera. Vincere a Montegranaro per centrare la salvezza in Eccellenza. La squadra allenata da Marco Bonura, giunta terz’ultima in classifica alla fine della stagione regolare (quart’ultimo con punto più su ha terminato il Montegranaro) non ha alternative al Comunale La Croce (ore 16:30). Vista la peggior classifica il Fabriano Cerreto dovrà vincere o alla fine dei tempi regolamentari o nei supplementari per centrare la permanenza nel massimo campionato regionale. Morale alto nel Fabriano Cerreto che ha coronato la rimonta ottenendo nelle ultime due partite di campionato sei punti (contro Trodica e Osimana).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza, Fabriano Cerreto ci crede. La Biagio per l’impresa in Promozione

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