Eccellenza l’ex tecnico dell’Ancona tornerà in panchina? Ore calde per il Fabriano Cerreto In corsa anche mister Cornacchini

L’ex tecnico dell’Ancona ha causato grande attenzione nel mondo del calcio locale. La società Fabriano Cerreto sta valutando diverse opzioni per il nuovo allenatore, con nomi che circolano con insistenza. Tra i possibili scelti ci sono Marco Bonura, ex Sangiovannese, e Giovanni Cornacchini, noto per aver guidato l’Ancona. Le decisioni finali potrebbero arrivare nelle prossime ore, mentre i tifosi aspettano con trepidazione. La squadra cerca stabilità prima dell’inizio della nuova stagione.

Ore decisive per il futuro mister del Fabriano Cerreto (Eccellenza). In lizza non sembra esserci più Andrea Mosconi, ma Marco Bonura ex Sangiovannese e si vocifera pure di Giovanni Cornacchini, ex Ancona e ultima Aurora Treia. Oggi potrebbe esserci l'ufficialità e domani il debutto in panchina nella gara casalinga contro il Tolentino. COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA. E' tornata la Coppa Marche di Prima Categoria con la prima giornata del terzo turno che decreterà alla fine delle tre giornate le finaliste. Il Borgo Minonna ha pareggiato 2-2 in casa contro il Marotta Mondolfo. Ospiti in vantaggio dopo pochi minuti con il colpo di testa di Zandri.