Eccellenza ore 15,3o | l’ex spal batte mesola 1-0 La regina Mezzolara cerca un altro allungo Il Medicina Fossatone attende il Russi

Alle 15:30 si è giocato l’anticipo tra il Mesola, già retrocesso, e l’Ars et Labor Ferrara, segnando l’apertura della trentunesima giornata del campionato di Eccellenza. L’ex squadra spal ha vinto 1-0. La squadra Mezzolara, attualmente prima in classifica, cerca un nuovo successo per consolidare la posizione. Nel frattempo, il Medicina Fossatone aspetta la sfida contro il Russi.

Si è aperta con l’anticipo tra il già retrocesso Mesola e l’Ars et Labor Ferrara la trentunesima giornata del campionato di Eccellenza. A spuntarla, per 1-0, è stata l’ex Spal che, grazie a questo successo, si è riportata a tre lunghezze dalla capolista del girone B Mezzolara. Alle 15,30, la prima della classe guidata da Nicola Zecchi proverà a rispondere ai biancazzurri ferraresi per cercare di riportare a sei i punti di vantaggio: per riuscirci occorrerà battere, tra le mura amiche del ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, i romagnoli del Pietracuta che, terzultimi, sono affamati di punti salvezza. La terza Medicina Fossatone guidata da Fulvio...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza, ore 15,3o: l’ex spal batte mesola 1-0. La regina Mezzolara cerca un altro allungo. Il Medicina Fossatone attende il Russi ECCELLENZA: l’ex spal, seconda, posticipa a mercoledi’. Mezzolara a Massa Lombarda per l’allungo in vetta. Il Medicina Fossatone terzo ospita il MesolaVa alla ricerca di un ulteriore allungo in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza il Mezzolara di Nicola Zecchi. Leggi anche: Eccellenza, il team di Zecchi prova a staccare l’ex Spal. Il Mezzolara cerca il blitz a Russi. L’Osteria Grande ci crede ancora