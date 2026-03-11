Vaccino Covid Chifari Negri | In ' pandemia' sviluppata propaganda per costringere a inoculazioni mascherine e lockdown - VIDEO

La dottoressa Rosanna Chifari Negri, medico chirurgo e neurologa, ha diffuso un video in cui afferma che durante la pandemia si è sviluppata una campagna di propaganda volta a convincere le persone a vaccinarsi, indossare mascherine e rispettare i lockdown. Nel suo intervento, critica le strategie adottate e mette in discussione alcune decisioni prese durante quel periodo.

