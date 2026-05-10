È Troisi il ’Cantiniere dell’anno’ | Grazie al mio maestro Raspanti

Un esperto del settore ha ricevuto il riconoscimento di ‘Cantiniere dell’anno’. Durante la cerimonia, ha ringraziato il suo maestro per il ruolo svolto nel percorso professionale. Il lavoro del cantiniere richiede abilità tecniche e capacità di adattarsi alle diverse situazioni all’interno della cantina, il luogo in cui si produce e si conserva il vino.

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