È Troisi il ’Cantiniere dell’anno’ | Grazie al mio maestro Raspanti

Da lanazione.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperto del settore ha ricevuto il riconoscimento di ‘Cantiniere dell’anno’. Durante la cerimonia, ha ringraziato il suo maestro per il ruolo svolto nel percorso professionale. Il lavoro del cantiniere richiede abilità tecniche e capacità di adattarsi alle diverse situazioni all’interno della cantina, il luogo in cui si produce e si conserva il vino.

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Ruolo affascinante ma delicato che richiede competenze specifiche ma anche capacità di adattamento, il cantiniere è il riferimento assoluto del luogo dove nasce il vino: la cantina. Un professionista tuttofare che si occupa o si interessa di qualsiasi fase che poi porta al prodotto finale e quindi dall’arrivo delle uve alla vinificazione, solo per citarne alcune. Una figura sempre presente e ovviamente fondamentale anche per Montepulciano dove il vino è un motore trainante dell’economia tanto che sono oltre 250 i viticoltori presenti nella patria del Vino Nobile e superano quota mille i dipendenti fissi impiegati dal settore vino ai quali se ne aggiungono altrettanti stagionali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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