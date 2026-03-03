Lewis Hamilton ha detto che il suo DNA è in questa Ferrari e ha commentato che si tratta dell’anno del Cavallo secondo il calendario cinese, definendolo anche l’anno della rinascita. L’intervista è stata rilasciata al Corriere della Sera, con firme di Daniele Sparisci e Giorgio Terruzzi. Hamilton ha spiegato che il 2024 è l’anno del Cavallo di Fuoco, secondo il calendario cinese.

Al Corsera: "Da 14 mesi lavoro sulla monoposto 2026, al simulatore e con gli ingegneri. La precedente l'ho trovato già progettata". Il successo del suo film sulla F1, quattro nomination agli Oscar Lewis Hamilton intervistato dal Corriere della Sera, a firma Daniele Sparisci e Giorgio Terruzzi. "Questo è l'anno del Cavallo di Fuoco secondo il calendario cinese. Rappresenta la libertà, il desiderio di sgombrare la mente dalla pressione e riportare al centro i valori fondamentali. Nel momento in cui ti fai schiacciare dalla responsabilità, rischi di perdere non solo te stesso ma anche il divertimento. Bisogna ritrovare la gioia, quando abbiamo presentato la nuova macchina mi sono sentito felice come un bambino.

© Ilnapolista.it - Hamilton: “C’è il mio Dna in questa Ferrari, è l’anno del Cavallo per il calendario cinese: l’anno della rinascita”

