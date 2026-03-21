Tadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo 2026, una delle classiche più lunghe e impegnative del calendario ciclistico. La corsa di 299 km si è conclusa con la sua vittoria sulla linea di via Roma, dopo una gara combattuta che ha visto anche una caduta. La vittoria arriva in una giornata intensa, caratterizzata da fasi di fuga e da una volata finale contro Pidcock.

Anche l’impresa più difficile è compiuta: Tadej Pogacar conquista la Milano-Sanremo 2026. Lo sloveno vince la Classicissima di Primavera, la più imprevedibile e ostica per le sue caratteristiche, dopo una corsa epica lunga 299 km e decisa solo sulla linea d’arrivo di via Roma. Una corsa che Pogacar sembra aver perso, quando aveva picchiato contro l’asfalto pochi km prima della salita della Cipressa. Una caduta violenta, non definitiva, che però sembrava aver compromesso tutti i piani. Invece Pogacar, con la pelle ferita e la tuta sbrindellata, ha attaccato comunque: ha staccato tutti, tranne Tom Pidcock. Anche Mathieu Van der Poel ha alzato bandiera bianca sul Poggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pogacar, la Milano-Sanremo è finalmente tua: una corsa epica, dalla caduta alla volata contro Pidcock

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