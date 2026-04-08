Stando a recenti studi condotti da Time Out e Tinder, Napoli sta diventando una meta molto popolare tra i single in cerca di incontri. La città attira numerosi «solo travellers» che arrivano con l’obiettivo di trovare un legame romantico. Questa tendenza ha portato a un aumento di persone che visitano Napoli da sole, desiderose di scoprire nuove connessioni e possibilità di incontrare qualcuno speciale.

Secondo Time Out Napoli è la miglior città per l'amore Insomma, quanto è facile innamorarsi in città? Secondo Time Out, Napoli, infatti, è la migliore in Europa per l’amore e il romanticismo, con i napoletani che vantano una media di 6,7 appuntamenti serali al mese. Se Milano attrae per la sua dinamicità e Roma incanta, Napoli seduce con naturalezza, grazie a quella teatralità spontanea e coinvolgente tipica dei residenti. Tinder: Napoli al terzo posto per utilizzo dell'app Non stupisce quindi che, secondo Tinder’s Year in Swipe 2025, la capitale partenopea sia la terza città italiana più «swippata», subito dopo Milano e Roma, appunto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - E se la tua anima gemella fosse a Napoli? Ecco perché tutti (i single) la scelgono

Gino Paoli, il ricordo degli amici: «Grazie per la tua musica, per la tua anima, per quello che hai lasciato a tutti noi. Il mondo è più vuoto senza di te»Gianni Morandi scrive: «Ciao Gino, amico e collega di una vita, ti ho voluto bene da sempre.

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