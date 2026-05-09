Ucraina Putin | La guerra volge al termine Pronti al dialogo con la Ue
Vladimir Putin ha dichiarato che la guerra in Ucraina si sta avviando alla fine, affermando la disponibilità a un dialogo con l'Unione Europea. La sua dichiarazione è arrivata al termine di una giornata iniziata con una parata sulla Piazza Rossa, meno imponente rispetto al passato, in occasione dell’anniversario della vittoria sul nazifascismo. La pronuncia del presidente russo ha sorpreso molti osservatori.
La guerra in Ucraina "si avvia alla conclusione". Vladimir Putin spiazza tutti con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa decisamente in sordina nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Internet e sms bloccati sui cellulari, strade deserte, nessun missile o carro armato moderno mostrato orgogliosamente al mondo, e una sfilata di truppe che si è conclusa frettolosamente nel tempo record di 45 minuti. Misure motivate dal timore di attacchi di droni ucraini che sono stati scongiurati - così come la massiccia rappresaglia promessa in quel caso dalla Russia - grazie a un cessate il fuoco mediato dagli Usa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Ucraina, l’inviato Usa da Putin ma la guerra continua
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