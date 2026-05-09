Ucraina Putin | La guerra volge al termine Pronti al dialogo con la Ue

Vladimir Putin ha dichiarato che la guerra in Ucraina si sta avviando alla fine, affermando la disponibilità a un dialogo con l'Unione Europea. La sua dichiarazione è arrivata al termine di una giornata iniziata con una parata sulla Piazza Rossa, meno imponente rispetto al passato, in occasione dell’anniversario della vittoria sul nazifascismo. La pronuncia del presidente russo ha sorpreso molti osservatori.

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