L' annuncio a sorpresa di Putin | Il conflitto in Ucraina volge al termine Pronti a negoziare con l' Ue

Durante una conferenza stampa a Mosca in occasione del Giorno della Vittoria, il presidente russo ha dichiarato che il conflitto in Ucraina sta volgendo al termine e ha espresso disponibilità a negoziare con l’Unione Europea. Putin ha risposto alle domande dei giornalisti, affermando che la situazione si sta evolvendo in modo favorevole e che sono pronti a discutere con le istituzioni europee. La dichiarazione ha attirato l’attenzione internazionale.

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Il conflitto in Ucraina? "Credo che le cose stiano volgendo al termine". Parola di Vladimir Putin. Il presidente russo ha risposto alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa per il Giorno della Vittoria, appuntamento andato in scena a Mosca. E l'inquilino del Cremlino si è.🔗 Leggi su Today.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX La Russia crolla: la guerra di Putin in Ucraina gli si ritorce contro Notizie correlate Tommaso e Mariavittoria, l’amore volge al termine? Cosa emergeTommaso e Mariavittoria, l’amore volge al termine dopo il Grande Fratello? Ecco cosa è emerso nelle ultime ore via social Le luci della casa più... Leggi anche: Washington spinge, l'Ue in cortocircuito: militari in Ucraina solo con l'ok di Putin Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ucraina, annuncio a sorpresa di Trump: Ci saranno tre giorni di tregua: dal 9 all’11 maggio; In Iran c'è un vincitore a sorpresa: è l'Ucraina; Trump annuncia tre giorni di tregua in Ucraina, dal 9 all'11 maggio; Da oggi Abu Dhabi è fuori dall’Opec. Tutti i segnali di un medio oriente cambiato per sempre. Putin a sorpresa: Il conflitto volge al termine. Pronti a trattare con la UE sui negoziatiPutin: i militari non erano alla parata perché concentrati su operazione militare La parata è stata svolta senza equipaggiamento militare non solo per motivi di sicurezza ma anche perché le forze arm ... msn.com Trump-Putin, colloquio a sorpresa su Iran e Ucraina: il Cremlino apre ad una tregua con Kiev per il 9 maggioUn colloquio a sorpresa, quando tutte le attenzioni della Casa Bianca si erano spostate ormai da settimane su un altro fronte, quello del Golfo Persico. Mercoledì sera Donald Trump e il suo omologo ru ... msn.com A Mosca parata in tono minore nelle ore della tregua. Putin: «La Russia vincerà sempre» x.com Russia, così la censura di Putin non risparmia Tolstoj, Dostoevskij e Bulgakov reddit