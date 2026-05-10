Una mattina dedicata alle mamme, ai bambini e al benessere della famiglia, tra prevenzione, informazione e momenti di condivisione. Negli spazi dell’ ospedale Santo Stefano si è svolta l’edizione del MAMIday, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Ami Prato insieme alla Asl Toscana Centro in occasione della Festa della mamma. La giornata ha richiamato numerose famiglie, donne in gravidanza, neo mamme e bambini fino ai 10 anni, coinvolti in un programma pensato per unire salute, prevenzione e intrattenimento. Durante la giornata si sono alternati incontri informativi, attività dedicate ai più piccoli e momenti di approfondimento sui temi della maternità e della cura dell’infanzia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È la giornata del "Mamiday". Attività, laboratori e incontri. Il ricavato al reparto Maternità

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