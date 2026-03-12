Pi Greco Day 2026 giornata di divulgazione con attività e laboratori matematici per tutte le età

Il Pi Greco Day 2026 si svolge con attività e laboratori matematici aperti a tutte le età, organizzati dal Dipartimento di matematica - DIMA, che è stato scelto dal MUR come Dipartimento di eccellenza per il periodo 2023-2027. La giornata di divulgazione mira a coinvolgere il pubblico attraverso incontri e iniziative legate alla matematica, promuovendo la conoscenza e la partecipazione.

Chi trova pi greco trova un tesoroporticato di Palazzo Ducale, piazza Matteotti, Genovaalle 10:30, 15:30 e 16:30 (tre turni)Una caccia al tesoro matematica per mettere in moto il gusto per la scienza e il senso dell'orientamento.Il turno del mattino è dedicato alle famiglie con bambine e bambini; i turni del pomeriggio sono aperti a tutti.La prenotazione è gratuita e consigliata. Giocare con la matematicaporticato di Palazzo Ducale, piazza Matteotti, Genovadalle 15:00 alle 19:00Attività divulgative di matematica, adatte a tutti e a ciclo continuo: dai rompicapo giganti ai cubi di Rubik, con tanti giochi e sfide per divertirsi con la matematica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Pi Greco Day 2026: il Ministero dell’Istruzione porta la matematica in tutte le scuole con quiz e sfide onlineIl Ministero dell'Istruzione promuove il Pi Greco Day il 14 marzo con quiz di matematica per studenti, online e in presenza alla Fiera Didacta...

Open day con le realtà del territorio. Illustrati corsi, progetti, laboratori e percorsi dedicati a tutte le etàIl Centro Congressi di Umbria Fiere ha ospitato l’Open Day di UniCittà, la rete di apprendimento permanente coinvolgendo le associazioni del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pi Greco Day 2026 giornata di...

Temi più discussi: Pi Greco Day: cos'è e perché si festeggia?; Pi Greco Day 2026: il Ministero dell'Istruzione porta la matematica in tutte le scuole con quiz e sfide online; Pi Day a scuola: attività pratiche e divertenti per scoprire il 3.14; Pi Greco Day 2026: spettacoli e laboratori per bambini a Genova.

Pi Greco Day 2026, giornata di divulgazione con attività e laboratori matematici per tutte le etàIn occasione del Pi greco day, Giornata internazionale della matematica, il Dipartimento di matematica - DIMA, selezionato dal MUR – Ministero dell’università e della ricerca come Dipartimento di ... genovatoday.it

Pi Greco Day 2026: il Ministero dell’Istruzione porta la matematica in tutte le scuole con quiz e sfide onlineIl Ministero dell'Istruzione promuove il Pi Greco Day il 14 marzo con quiz di matematica per studenti, online e in presenza alla Fiera Didacta fiorentina. orizzontescuola.it

Domenica appuntamento speciale all'Immaginario Scientifico per il Pi Greco Day triesteallnews.it/2026/03/domeni… x.com

Song sul Pi greco day: https://youtu.be/ZTEIq-lBzpAfeature=shared Scheda operativa - facebook.com facebook