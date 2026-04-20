La Baldini festeggia i dodici anni nella nuova sede con una giornata di letture laboratori e incontri

Giovedì 23 aprile, la biblioteca Baldini ha celebrato i suoi dodici anni nella nuova sede con una giornata dedicata alla cultura. L’evento ha previsto letture animate per i bambini, con le voci di due lettrici, e incontri con personalità del mondo letterario e sportivo. Durante il pomeriggio e la sera, sono stati organizzati laboratori e sessioni di lettura condivisa rivolti ai visitatori di tutte le età.

Giovedì 23 aprile la biblioteca Baldini festeggia i dodici anni nella nuova sede con un pomeriggio e una serata di letture, laboratori e incontri: dalle letture animate per i più piccoli con le voci di Liana Mussoni e Lidia Ioli all’incontro con Gigi Riva, dagli esercizi di lettura condivisa con.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il miart compie trent’anni, e festeggia in una nuova sede ENGIM apre una nuova sede a Padova: 170 studenti e cinque laboratori al BassanelloL’obiettivo è portare la formazione professionale più vicino ai ragazzi e al mondo del lavoro, con spazi attrezzati e percorsi che non si fermano... Altri aggiornamenti Si parla di: UFFICIALE | Baldini ct ad interim dell'Italia per le amichevoli di giugno. Avanti col blocco Under 21, Carnesecchi e Esposito i 'veterani'. Sarà già addio al 3-5-2?; Barberino di Mugello festeggia il Cardinale Simoni nel 70esimo di sacerdozio. La biblioteca Baldini festeggia 12 anni nella nuova sede: un giorno di letture, incontri e laboratoriGiovedì 23 aprile la biblioteca Baldini festeggia i dodici anni nella nuova sede con un pomeriggio e una serata di letture, laboratori e incontri: dalle letture animate per i più piccoli con le voci d ... altarimini.it