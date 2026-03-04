Durante la partita tra Reggiana e Südtirol, al 65' di gioco, il portiere avversario si infortuna alla caviglia. In quella fase, l’attaccante locale, riconoscendo la gravità dell’infortunio, decide di fermare il gioco calciando il pallone in fallo laterale, invece di tentare di segnare. La partita si svolge con il risultato di 0-4.

In palio c'erano punti pesanti per la salvezza. Eppure Tommaso Fumagalli, 26 anni, non ha esitato. E a un possibile gol che tanto avrebbe giovato alla sua squadra e la lealtà sportiva ha scelto quest'ultima. Mapei Stadium di Reggio Emilia. Si gioca il 65' di Reggiana-Südtirol. Gli ospiti sono in vantaggio dal 39' grazie al gol di Raphael Kofler. La gara è delicata. La Reggiana è in piena lotta per la salvezza e nelle ultime quattro gare ha totalizzato otto punti. Opposta la situazione dei bolzanini, che strizzano gli occhi ai playoff, ma che nelle ultime due gare hanno totalizzato un punto, seppur contro due favorite per la A come Palermo (3-0) e il Venezia capolista (1-1). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fumagalli come Di Canio: il portiere avversario si fa male e lui, invece di far gol, ferma il gioco

Fumagalli come Di Canio, il portiere si fa male e lui si ferma invece di segnare: vincere non è tuttoDurante Reggiana-Sudtirol, l'attaccante degli emiliani Tommaso Fumagalli si è reso protagonista di un gesto bellissimo di fairplay, fermandosi invece...

Leggi anche: Napoli, nuovo infortunio per Meret: il portiere si fa male in allenamento

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fumagalli come Di Canio il portiere....

Discussioni sull' argomento Fumagalli come Di Canio, il portiere si fa male e lui si ferma invece di segnare: vincere non è tutto; Milan, infortunio per Loftus-Cheek: frattura dell'osso alveolare, stagione a rischio.

Fumagalli come Di Canio, il portiere si fa male e lui si ferma invece di segnare: vincere non è tuttoDurante Reggiana-Sudtirol, l'attaccante degli emiliani Tommaso Fumagalli si è reso protagonista di un gesto bellissimo di fairplay, fermandosi invece ... fanpage.it

Fumagalli come Di Canio in Reggiana-Sudtirol: Cragno si fa male e lui evita di segnare a porta vuotaGesto di fair play nella gara di Serie B tra Reggiana e Sudtirol: Fumagalli ha rubato palla a Cragno mentre questi chiedeva l'interruzione del gioco e l'ha appoggiata in fallo laterale. msn.com

Era uscito dall'area di rigore per poi fermarsi e perder palla. Fumagalli aveva l'occasione ghiottissima di segnare, ma invece di farlo si è fermato. Non poteva fingere di non aver visto nulla facebook