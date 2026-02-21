Il portiere sbaglia il rinvio e fa assist | il gol di testa è pazzesco!

Durante la partita tra Persjia e PSM, un errore del portiere ospite ha portato a un gol incredibile di testa. Il portiere sbaglia il rinvio, lasciando il pallone in possesso dell’avversario. Souza de Lima sfrutta l’occasione e realizza la rete decisiva, che permette alla squadra di casa di vincere 2-1. È stato un momento sorprendente che ha cambiato le sorti del match in modo inaspettato. La partita si è conclusa con questa conclusione rocambolesca.

