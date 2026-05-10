Dal 14 maggio nelle sale italiane, il film “E i figli dopo di loro” dei fratelli Ludovic e Zoran Boukherma sarà distribuito da Fandango. Presentato all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film racconta le esperienze di tre adolescenti che affrontano i loro primi sentimenti di amore durante l’estate. La pellicola si concentra sui loro turbamenti e sui cambiamenti personali in un periodo di transizione.

Dai fratelli Ludovic e Zoran Boukherma, arriva al cinema dal 14 maggio con Fandango Distribuzione “E i figli dopo di loro”, presentato all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Nicolas Mathieu, vincitore del Prix Goncourt e pubblicato in Italia da Marsilio Editori. Nel cast il protagonista Paul Kircher (Premio Marcello Mastroianni a Venezia), Angelina Woreth, Sayyid El Alami, Louis Memmi, Ludivine Sagnier e Gilles Lellouche. In anteprima a FqMagazine una clip tratta dalla pellicola. La storia si snoda lungo quattro estati negli Anni 90, quando tre adolescenti affrontano i primi turbamenti dell’amore e la complessità di costruire il proprio futuro sull’eredità dei genitori, in una periferia francese che non concede sconti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “E i figli dopo di loro”: l’estate di tre adolescenti che affrontano i primi turbamenti d’amore – IL VIDEO

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