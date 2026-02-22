Chi è l’ex moglie di Cristiano De André Carmen De Cespedes mamma dei suoi primi tre figli che lo ha denunciato per diffamazione

Carmen De Cespedes, ex moglie di Cristiano De André, ha intentato una causa per diffamazione dopo aver accusato l’artista di aver diffuso false informazioni sulla loro famiglia. Carmen, madre dei primi tre figli di Cristiano, ha presentato una denuncia formale presso le autorità. La diffamazione riguarda dichiarazioni pubbliche che, secondo lei, hanno danneggiato la sua reputazione. La vicenda si svolge in un momento di tensione tra i due, con dettagli che emergono dai documenti ufficiali.

Cristiano De André, primogenito di Fabrizio De André, ha avuto dalla sua ex moglie Carmen De Cespedes tre figli: Fabrizia, la primogenita nata nel 1986, e poi Francesca e Filippo, i gemelli venuti al mondo nel 1990. I due si sono conosciuti quando erano molto giovani e pare che ci sia stato un colpo di fulmine che ha portato ben presto ad un matrimonio e dopo ancora alla nascita di ben tre figli nel giro di quattro anni. Negli anni, però, il rapporto tra Cristiano De André e la ex moglie Carmen si è incrinato e ha lasciato spazio al risentimento e ai malumori: i due sono arrivati così alla separazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Alice De Andrè, la figlia di Cristiano De Andre: “Mio padre mi ha detto ‘fai quello che vuoi, ma non cantare'”Alice De Andrè, nata nel 1999, è la figlia minore del cantautore Cristiano De André e Sabrina La Rosa.

Chi è Sabrina La Rosa, la mamma di Alice De André ed ex compagna di Cristiano De AndréSabrina La Rosa è nota come mamma di Alice De André e ex compagna di Cristiano De André.

