Paulo Dybala ha raggiunto un accordo per trasferirsi al Boca Juniors. L’attaccante, attualmente sotto contratto con la Roma, è in scadenza e si prepara a lasciare il club italiano. La trattativa si è conclusa e il giocatore si appresta a tornare in Argentina, dove vestirà la maglia dei biancorossi a partire dalla prossima stagione. La notizia è stata confermata nelle ultime ore.

Telenovela finita, Paulo Dybala giocherà con il Boca Juniors a partire dalla prossima stagione. È questa la notizia rilanciata in queste ore da ESPN, che parla di un accordo preliminare raggiunto tra la Joya e il club argentino. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma, Dybala al Boca Juniors: “Accordo raggiunto”

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