Dybala shock | Al derby l’ultima in casa la società non chiama

Dopo una partita emozionante, la squadra di casa è riuscita a pareggiare e poi a vincere grazie a un rigore di Malen al minuto 101, battendo il Parma 3-2. La Roma ha conquistato i tre punti in modo rocambolesco, portando a casa una vittoria importante. La partita si è conclusa con il risultato finale di 3-2, dopo un supplementare che ha deciso l’esito dell’incontro.

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La Roma porta a casa una vittoria epica dal Tardini, superando il Parma per 3-2 al minuto 101 grazie a un rigore di Malen. Un successo che proietta i giallorossi a quota 67 punti, agganciando momentaneamente il Milan al quarto posto e tenendo vivo il sogno Champions League. Tuttavia, a ridimensionare il clima di festa nel post-partita, sono arrivate le pesanti dichiarazioni di Paulo Dybala. L’argentino, tornato titolare e protagonista, ha parlato a cuore aperto del suo futuro, lanciando frecciate tutt’altro che velate alla dirigenza capitolina. Intervistato dai microfoni di Sky Sport e DAZN, la Joya ha gelato l’entusiasmo dei tifosi in vista della scadenza del suo contratto: “Sicuramente questa è una squadra che dà tutto fino alla fine.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tutto lo Juventus Stadium applaude Paulo Dybala in lacrime Notizie correlate Dybala e Soulé pronti al ritorno: la Juve sogna il derbyRoma-Juve, Dybala e Soulé verso il ritorno: la svolta per la Juve in vista del derby La Juventus si prepara a un ritorno cruciale per il campionato:... Dybala-Roma: rebus rinnovo. Gasperini chiama la JoyaIl destino di Paulo Dybala alla Roma si trova a un bivio cruciale a poche settimane dalla scadenza naturale del contratto, fissata per il prossimo 30...