Dybala e Soulé pronti al ritorno | la Juve sogna il derby

Paulo Dybala e Soulé si avvicinano al rientro dopo aver recuperato dagli infortuni, un passo importante per la Juventus. La squadra punta a rafforzare l’attacco prima del derby, contando sulla presenza di entrambi in campo. La loro disponibilità potrebbe cambiare le strategie di Allegri, che spera di avere tutti i giocatori al massimo per affrontare la partita decisiva. La Juventus si prepara con attenzione in vista di questa sfida.

Roma-Juve, Dybala e Soulé verso il ritorno: la svolta per la Juve in vista del derby. La Juventus si prepara a un ritorno cruciale per il campionato: Paulo Dybala e Soulé potrebbero tornare in campo contro la Roma. La notizia arriva in un momento delicato per la squadra bianconera, che cerca di risalire la classifica e di ritrovare la strada dei risultati positivi. La partita contro la Roma, in programma tra qualche giorno, rappresenta un banco di prova importante per verificare la condizione fisica e mentale dei due attaccanti, fondamentali per le ambizioni della squadra. I dettagli sui recuperi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Gasperini: «Napoli e Juve sfide chiave, ma non decisive. Aggiornamenti su Dybala e Soulé»Gasperini ha spiegato che le partite contro Napoli e Juventus rappresentano sfide importanti per la sua squadra, anche se non determinanti.

Tuttosport – “Con Napoli e Juve gare importanti ma non decisive”. Su Soulé-Dybala…Soulé e Dybala sono protagonisti delle prossime sfide di Napoli e Juve, due partite che potrebbero influire molto sulla stagione.

DYBALA ESCE TRA GLI APPLAUSI #juventusroma

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Roma, Gasperini: Soulé e Dybala in ripresa, ma per Napoli valuteremo all'ultimo; Roma, Gasperini: Si gioca troppo? Vorrei sempre fare le coppe, specie la Champions'; Napoli-Roma, Gasperini: Anche noi in difficoltà con gli infortuni: Soulé e Dybala sono da valutare; Roma-Cremonese: le probabili formazioni e dove vedere la partita.

Dybala e Soulé: voglia di ex. Si riferma HermosoRisentimento muscolare per Mario durante il riscaldamento. Tutti salvi i diffidati verso il big match con la Juve ... ilromanista.eu

FLASH | Roma-Cremonese, c’è il verdetto su Dybala e Soulé: l’annuncio di GasperiniInfortunati Roma - Arriva il verdetto finale in casa giallorossa sulle condizioni di Dybala e Soulé in vista della 26^ ... fantamaster.it

#Dybala e #Soulé: voglia di ex. Si riferma #Hermoso Risentimento muscolare per Mario durante il riscaldamento. Tutti salvi i diffidati verso il big match con la #Juventus @ValdarchiSimone #ASRoma #RomaCremonese x.com

Roma, i convocati di Gasperini: niente Cremonese per Dybala e Soulé - facebook.com facebook