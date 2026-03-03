Ultimo saluto ad Antonietta Berselli Il comune sarà parte civile nel processo

Questa mattina si sono svolti i funerali di Antonietta Berselli, 89 anni, presso le camere ardenti di Baggiovara. La donna è stata uccisa in un incidente provocato da un giovane che era in fuga dai Carabinieri. Il comune ha annunciato che sarà parte civile nel procedimento legale avviato dopo l’accaduto. La salma è stata accompagnata da familiari e amici.

Mezzetti: “Individuati i responsabili, ora ci aspettiamo che la giustizia abbia tempi rapidi e assicuri la certezza della pena. Sull'area abusiva di San Matteo serve soluzione strutturale e definitiva” Si sono tenuti questa mattina alle camere ardenti di Baggiovara i funerali di Antonietta Berselli, l'89enne rimasta uccisa nell'incidente causato da un giovane in fuga dai Carabinieri. Molta commozione durante le esequie, che segue a quella già emersa nella giornata di ieri, a fronte di un episodio che ha creato sconcerto in città. Al funerale ha preso parte in prima persona anche il sindaco Massimo Mezzetti, che ha poi annunciato: "I responsabili dei fatti di via Nonantolana che hanno causato la morte della signora Antonietta Berselli sono stati tutti individuati e il conducente dell'auto è stato arrestato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

