Un importante cambiamento riguarda il futuro di un attaccante argentino, che si trova attualmente in scadenza di contratto a giugno. La sua intenzione di lasciare la squadra di appartenenza è nota, e si parla di un possibile trasferimento per unirsi a un nuovo club. L’attesa per il suo rientro sul campo si concentra sulla fine di aprile, mentre le trattative per il suo prossimo contratto sembrano aver preso una direzione definita.

Clamorosa indiscrezione sul futuro prossimo dell’argentino, in scadenza a giugno Il rientro di Dybala è atteso a fine aprile. L’argentino non è ancora in perfette condizioni dopo l’operazione al menisco fatta a inizio marzo. Il prossimo mese di maggio sarà probabilmente anche l’ultimo vissuto da calciatore della Roma: il suo contratto scade il 30 giugno e ad oggi non sono stati mossi passi concreti per il rinnovo. (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it Futuro al Boca Juniors? Non è detto. Il ‘Corriere della Sera’ ha lanciato una vera e propria bomba di mercato: Dybala punta a trasferirsi al Milan, cioè a ricongiungersi con Massimiliano Allegri, suo allenatore già ai tempi della Juventus.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dybala, addio Roma per raggiungere Allegri al Milan: dice sì a questo contratto

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