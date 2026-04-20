Il Quirinale sta esaminando una disposizione del decreto Sicurezza che offre un incentivo di 615 euro agli avvocati che assistono i clienti nelle pratiche di rimpatrio volontario. La norma prevede che gli avvocati ricevano questa somma nel caso in cui i loro assistiti decidano di tornare nei loro Paesi d’origine. La questione è al centro di attenzione in vista di eventuali interventi o modifiche da parte del Capo dello Stato.

Resta sotto la lente del Quirinale la norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario, nel caso in cui i loro assistiti scelgano di tornare nei rispettivi Paesi d'origine. Gli uffici legislativi del Colle hanno preso atto del fatto che la stessa maggioranza si sia resa conto che il provvedimento vada corretto, ma - nonostante il decreto vada convertito il 25 aprile, pena la decadenza - Sergio Mattarella, secondo quanto filtra, starebbe aspettando che dal Parlamento arrivi una soluzione all'impasse. Il capogruppo di FI Enrico Costa ha già annunciato che presenterà un ordine del giorno per intervenire, assicurando che "questa norma non entrerà in vigore senza regole attuative".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dl Sicurezza, la norma sui rimpatri sotto la lente del Quirinale

Notizie correlate

Bonus rimpatri nel dl Sicurezza, l’avvocato Radi: “Norma liberticida, non siamo collaboratori del governo”La norma del dl Sicurezza che premia gli avvocati che facilitano i rimpatri volontari rischia di trasformare i difensori in collaboratori del governo.

Dl Sicurezza, il Governo allenta la norma sui coltelli: ecco quali si potranno portare con giustificato motivoSerramanico con lama a un solo taglio, punta acuta, di almeno cinque centimetri: è su questo crinale che corre la stretta sui coltelli del Dl...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Dl sicurezza, ecco cosa prevede la norma sui rimpatri dei migranti con l’incentivo agli avvocati; Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri. Consiglio nazionale forense si dissocia; Dl Sicurezza, fondo da 246mila euro annui per gli avvocati che favoriscono i rimpatri. Il Cnf esplode: Mai informati; Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Le proteste: Come la taglia nel selvaggio West. Anche gli avvocati contro la maggioranza: Eliminate la norma.

Dl sicurezza, attenzione Colle su norma avvocati, attesa su modificheRoma, 20 apr. (askanews) – Il faro del Colle è sempre acceso quando un provvedimento tocca la libertà dei cittadini. Partendo da questo presupposto anche l’ultimo decreto sicurezza varato dal governo ... askanews.it

Dl Sicurezza, la norma sui rimpatri sotto la lente del QuirinaleAncora polemiche per la norma che prevede un incentivo per gli avvocati che seguono le pratiche di rimpatrio volontario. Mattarella attende una soluzione all'impasse ... ilgiornale.it

Il consigliere Costabile Nicoletti denuncia ritardi e disagi all’Approdo Le Gatte: “Cantiere fermo da settimane, a rischio sicurezza e immagine turistica” facebook

Dl Sicurezza, dopo l’articolo del Fatto le opposizioni chiedono di fermare i lavori: “Scongiurare un conflitto col Quirinale” x.com