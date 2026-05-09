?Tensione nello Stretto di Hormuz | Sicurezza Navale e Diritto Internazionale sotto la Lente dell’Italia

Da gbt-magazine.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stretto di Hormuz rimane una delle zone più delicate per il commercio internazionale, attirando l’attenzione delle autorità di diversi Paesi. Recentemente, si sono intensificati i controlli e le attività militari nella regione, alimentando le discussioni sulla sicurezza navale e sul rispetto delle norme di diritto internazionale. La situazione resta sotto osservazione da parte delle forze navali di più nazioni, con particolare attenzione alle dinamiche di stabilità e alle eventuali tensioni in atto.

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? Data: 09 Maggio 2026 Autore: Manila Scaramella TEHERAN ROMA – Lo Stretto di Hormuz si conferma, ancora una volta, il punto di pressione più critico del commercio globale. Nelle ultime ore, la tensione nell’area è salita a livelli di guardia in seguito a nuove esercitazioni militari e restrizioni al transito che minacciano la libertà di navigazione in uno dei passaggi marittimi più vitali al mondo, dove transita circa un quinto del fabbisogno energetico globale.?Il Quadro Giuridico: La Convenzione di Montego Bay.?Per comprendere la legittimità delle azioni in corso, è necessario consultare la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) del 1982.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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