Due nuovi mezzi per il trasporto disabili a Lucinico | donazione da 40mila euro della Cassa Rurale Fvg
Sabato 9 maggio, all’associazione sanitaria di volontariato “La Salute” di Lucinico, sono stati consegnati due mezzi attrezzati destinati al trasporto di persone con disabilità. La donazione, di circa 40mila euro, è stata effettuata dalla Cassa Rurale Fvg. I nuovi veicoli sono stati consegnati ufficialmente durante un evento pubblico alla presenza di rappresentanti dell’associazione e della banca.
Due nuovi mezzi attrezzati per il trasporto e l’accompagnamento di persone con disabilità sono stati consegnati sabato 9 maggio all’associazione sanitaria di volontariato “La Salute” di Lucinico. Si tratta di due Citroën Berlingo acquistati grazie al contributo della Cassa Rurale Fvg presso.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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