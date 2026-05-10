Due nuovi mezzi per il trasporto disabili a Lucinico | donazione da 40mila euro della Cassa Rurale Fvg

Sabato 9 maggio, all’associazione sanitaria di volontariato “La Salute” di Lucinico, sono stati consegnati due mezzi attrezzati destinati al trasporto di persone con disabilità. La donazione, di circa 40mila euro, è stata effettuata dalla Cassa Rurale Fvg. I nuovi veicoli sono stati consegnati ufficialmente durante un evento pubblico alla presenza di rappresentanti dell’associazione e della banca.

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