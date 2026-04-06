Prime Case di comunità in provincia di Latina | le inaugurazioni a Formia e Gaeta

Mercoledì 8 aprile, nella provincia di Latina, si sono tenute le inaugurazioni delle prime Case di comunità a Gaeta e Formia. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Lazio e la direttrice generale della Asl locale. Le nuove strutture sono state ufficialmente aperte e sono le prime a essere attivate nel territorio pontino. La presentazione si è svolta con la presenza delle autorità locali e regionali.

Mercoledì 8 prime il taglio del nastro con il presidente Rocca e la direttrice generale della Asl Cenciarelli. Taglio del nastro anche per il il nuovo ospedale di Comunità di Gaeta Prime Case di comunità nella provincia di Latina. Mercoledì 8 aprile il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la direttrice generale della Asl, Sabrina Cenciarlli, inaugurano infatti le strutture di Gaeta e Formia, le prime appunto a essere attivate nel territorio pontino. Il fitto programma della giornata prevede alle 11 l’inaugurazione della Casa di comunità e dell’Ospedale di comunità di Gaeta, all’ex ospedale Don Luigi Di Liegro. A seguire l’inaugurazione della Casa di comunità di Formia, in via Santa Maria della Noce, del Centro di Salute Mentale di Formia, in via Lavanga 43, e della nuova Area Perinatale dell'Ospedale Dono Svizzero. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Lavori sulla Roma–Napoli via Formia: circolazione sospesa tra Latina e Formia-GaetaLatina, 28 febbraio 2026 – Un nuovo fine settimana di lavori sulla rete ferroviaria lungo la linea Roma–Napoli via Formia. Trasporti: Trenitalia, circolazione sospesa tra le stazioni di Latina e Formia-GaetaImportanti modifiche ai servizi ferroviari tra Roma e Napoli per lavori di potenziamento. Temi più discussi: Case di Comunità, aperte le prime due strutture di Bisaccia e Montoro; Case di Comunità in Veneto, in 6 mesi solo una in più: Appena 3 su 64 quelle che funzionano a pieno regime; Apre domani, a Offida, la prima Casa di comunità dell’Ast di Ascoli. Ecco i servizi garantiti; Case di Comunità, in piena attività la nuova struttura a Matierno. Apre domani 1 aprile a Offida la prima casa di comunita’ dell’Ast picena struttura sociosanitaria con infermieri, specialisti, medici di base e pediatriA quarantotto ore dall’inaugurazione dell’Ospedale di comunità di Ascoli, l’Ast picena aggiunge un altro tassello al mosaico delle strutture territoriali ... picenonews24.it Fimmg Campania, Sparano: «Case di Comunità non mini pronto soccorso»«Abbiamo fortemente voluto che la medicina generale fosse coinvolta nel funzionamento delle Case di Comunità, oggi si inizia a realizzare quanto concordato ... ilmattino.it Sanità territoriale, in Irpinia aprono le prime Case di Comunità Prende forma in Irpinia il nuovo modello di sanità di prossimità: l’ASL Avellino ha inaugurato le prime due Case di Comunità a Bisaccia e Montoro, rafforzando la rete territoriale prevista dal Piano facebook Dialogo con una concorrente del #gfvip prima di entrare nella Casa. Poi però … x.com