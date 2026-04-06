Prime Case di comunità in provincia di Latina | le inaugurazioni a Formia e Gaeta

Da latinatoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 8 aprile, nella provincia di Latina, si sono tenute le inaugurazioni delle prime Case di comunità a Gaeta e Formia. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Lazio e la direttrice generale della Asl locale. Le nuove strutture sono state ufficialmente aperte e sono le prime a essere attivate nel territorio pontino. La presentazione si è svolta con la presenza delle autorità locali e regionali.

Mercoledì 8 prime il taglio del nastro con il presidente Rocca e la direttrice generale della Asl Cenciarelli. Taglio del nastro anche per il il nuovo ospedale di Comunità di Gaeta Prime Case di comunità nella provincia di Latina. Mercoledì 8 aprile il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la direttrice generale della Asl, Sabrina Cenciarlli, inaugurano infatti le strutture di Gaeta e Formia, le prime appunto a essere attivate nel territorio pontino. Il fitto programma della giornata prevede alle 11 l’inaugurazione della Casa di comunità e dell’Ospedale di comunità di Gaeta, all’ex ospedale Don Luigi Di Liegro. A seguire l’inaugurazione della Casa di comunità di Formia, in via Santa Maria della Noce, del Centro di Salute Mentale di Formia, in via Lavanga 43, e della nuova Area Perinatale dell'Ospedale Dono Svizzero. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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