Morbegno onora Ezio Vanoni | grandi ministri per il 70° anniversario

A settant’anni dalla morte, Morbegno ricorda Ezio Vanoni con un convegno dedicato alla sua figura e al ruolo di alcuni ministri che parteciperanno all’evento. L’incontro si svolge nel centro storico della città e prevede interventi di politici e studiosi. La discussione si concentrerà sull’eredità politica di Vanoni e su come le sue idee possano ancora essere rilevanti nel dibattito pubblico contemporaneo.

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? Domande chiave Chi sono i ministri che parteciperanno al convegno di Morbegno?. Come può l'etica di Vanoni rispondere alle sfide delle nuove generazioni?. Cosa rivelano i documenti dei Fondi Vanoni sulla storia del Paese?. Perché le decisioni di un ministro influenzarono così tanto le valli montane?.? In Breve Cerimonia mattutina alle ore 11 presso il monumento in via Forestale con gli Alpini.. Convegno pomeridiano alle 14:30 all'auditorium Sant’Antonio con Mariapia Garavaglia e Benedetto Abbiati.. Approfondimento storico sui Fondi Vanoni alle 17:30 con l'esperta Lucia Ronchetti.. Presenza dei ministri Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giancarlo Giorgetti durante l'evento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morbegno onora Ezio Vanoni: grandi ministri per il 70° anniversario Notizie correlate Morbegno: la nuova ciclovia sull’Adda sarà dedicata a Ezio Vedovelli? Cosa scoprirai Chi era l'uomo che ispirò il movimento federalista a Morbegno? Come una visita in prefettura cambiò la storia politica locale?... Idroelettricamenteneve, alla scuola Vanoni di Morbegno il primo premio del concorso del BIMI dieci anni di Idroelettricamenteneve, il concorso del Bim riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Sondrio,... Una raccolta di contenuti Si parla di: Cerimonia commemorativa in onore del Ministro Sen. Prof. Ezio Vanoni (5.05.2026). Morbegno ricorda il ministroMORBEGNO L’omaggio di Morbegno a Ezio Vanoni, il ministro della montagna a 70 anni dalla sua scomparsa prenderà avvio stamane ... ilgiorno.it I settant’anni dalla morte di Ezio VanoniL’euforia olimpica ha messo un po’ in secondo piano un anniversario di tutto rispetto, che avrebbe certamente meritato più attenzione proprio per la caratura e la provenienza della persona. Ieri, 16 ... ilgiorno.it